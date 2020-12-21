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PKK'lı teröristin 'İranlı' oyunu tutmadı! Ölen İran'lı adına aldığı pasaportla İstanbul'a giremedi

İRAN'da rüşvet vererek ölen bir kişi adına düzenlettiği İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK üyesi Türk vatandaşı Rıdvan Bayram (40) İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bayram'ın 5 ayrı suçtan araması olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polisleri, yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolünü yaptıkları sırada Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı ismiyle ülkeye giriş yapan bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

Parmak izinden kimliği tespit edildi

Bunun üzerine şüpheliyi durdurarak evraklarını inceleyen ekipler, ilk incelemede herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri, bu kişinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu belirledi.

PKK, eşini öldürme, dolandırıcılık, uyuturucu...

Yapılan araştırmada Bayram'ın Türkiye'de iki ayrı terör örgütü PKK üyeliği suçu, eşini kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından arandığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Rüşvet vererek İran pasaportu hazırlatmış

Rüşvet vererek İran'da ölen bir kişi adına düzenlenmiş sahte pasaportu aldığı belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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