Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kiliseden kovdu

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

Papaz Paşinyan'ın elini sıkmadı

Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrıldı.

Syunik kent merkezi sakinleri nöbet tuttu

Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Pashinyan'ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan'ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.