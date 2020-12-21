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Edis ve Aybüke Albere, TikTok'ta kalça şaplattı! Video yayından kaldırıldı

Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları bir TikTok videosu çekti. İkilinin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ancak Edis'in bu videosu TikTok'tan kaldırıldı.

Aybüke Albere ve Edis gündeme bomba gibi düştü. Karantinada olduğu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken genç şarkıcı Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti.

İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına şaplak attı. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'ni yere bıraktı.

İkilinin videoları ise kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Çiftin gündem olan kalça videosuna tepki de yağdı ve video TikTok'tan kaldırıldı.

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