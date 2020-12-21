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Coşkun Sabah'ın ses kaydı gündemde 'Kızımın bikinili fotoğraflarına...'

Coşkun Sabah’ın verdiği röportajda kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı yorum tepki çekmişti. Sabah'ın itirazları sonrası ses kaydı ortaya çıktı.

Coşkun Sabah yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını söylediği açıklamayı 3 gün sonra yalanlayan Sabah şimdi de verdiği bir söyleşi ile gündemde...

Coşkun Sabah'ın "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem" dediği bir röpartajı gündem olmuştu. Coşkun Sabah, "Bunu dediğimi ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" demişti.

Tartışma yaratan röportajın ses kayıtları ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında yayınlandı.

Röportajın içeriğinin kayıtla birebir örtüşmesinin üzerine “Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim” ifadesini kullandı.

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