İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a mülteci tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik uyguladığı politikayı cinayet olarak niteledi. Soylu, Avrupa Birliğine (AB) de seslenerek bu cinayetlerin hesabının sorulmasını istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik politikasına tepki gösterdi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u etiketleyerek, "Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadesini kullandı.