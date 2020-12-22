Prof. Dr. Recep Öztürk: Mutasyon geçiren koronavirüs yüzde 70 daha bulaşıcı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Öztürk, "Yapılan laboratuvar çalışmaları mutasyon geçiren virüsün yüzde 70 kadar daha bulaştırıcı olduğunu gösterdi. Şu anda virüsün daha ölümcül olduğuna ve aşıyı etkisiz kıldığına dair bir görüş yok" ifadelerini kullandı.