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Prof. Dr. Recep Öztürk: Mutasyon geçiren koronavirüs yüzde 70 daha bulaşıcı

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Yapılan laboratuvar çalışmaları mutasyon geçiren virüsün yüzde 70 kadar daha bulaştırıcı olduğunu gösterdi. Şu anda virüsün daha ölümcül olduğuna ve aşıyı etkisiz kıldığına dair bir görüş yok" şeklinde konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Öztürk, "Yapılan laboratuvar çalışmaları mutasyon geçiren virüsün yüzde 70 kadar daha bulaştırıcı olduğunu gösterdi. Şu anda virüsün daha ölümcül olduğuna ve aşıyı etkisiz kıldığına dair bir görüş yok" ifadelerini kullandı.

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