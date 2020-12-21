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DÜNYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kiliseden sonra kente girişi de engellendi

Demirören Haber Ajansı

Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için protesto düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi.

Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

Papaz, Paşinyan'ın elini sıkmadı

Öte yandan; Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek önce elini vermemiş sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan, yanındaki korumalarla birlikte kiliseden ayrılmıştı.

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