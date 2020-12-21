CHP Sözcüsü Faik Öztrak taciz sorusunu duyunca şekilden şekle girdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, gelen bir soruyla şekilden şekle girdi.

"Taciz iddiası ile gündeme gelen Konya İl Başkanı görevden alındı mı?" sorusu yöneltilen Öztrak, önce uzun süre duraksadı sonra da boğazını temizleyip soruya yanıt verdi.

Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mağdurların tüm iddiaları partimizde tavizsiz bir şekilde, büyük bir dikkatle soruşturulur ve sonrasında da gereği yapılır. Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacaktır" dedi.