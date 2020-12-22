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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a suikast çağrısı! PKK'nın sanatçısı bakın nerede çıktı?

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın öldürülmesi için sosyal medyadan çağrı yapan kişinin kimliği şaşırtmadı. PKK'ya Sayan'ı öldürmeleri çağrısı yapan kişi İsviçre'de yaşayan ve PKK etkinliklerine çıkan bir sanatçı çıktı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a yönelik sosyal medyadaki hakaret ve ölüm tehdidi videosu tepki çekti. Tehdit eden kişinin İsviçre’de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu açıklandı. Aktürk'ün türkü söylediği ve PKK'nın etkinliklerinde boy gösterdiği ortaya çıktı.

Savcı Sayan, sosal medya hesabından "Sayın Süleyman Soylu⁩ bakanımızın talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre’de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür.. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu" ifadelerini kullandı. 

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