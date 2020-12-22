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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından organ mafyasından alacaksın!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda hükümeti eleştireyim derken öyle bir teklifte bulundu ki yine kendini sosyal medyanın alay malzemesi yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu, 2021 yılında asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını önerdi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ ticareti mafyasından vergi alınmasını önermesi ise sosyal medyanın diline düştü. 

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın..." dedi.

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