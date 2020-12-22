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İlber Ortaylı topa tuttu! Orhan Pamuk Türkçe bilmiyor Elif Şafak Türk yazarı değil

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir üniversitede yaptığı konuşmada Orhan Pamuk ve Elif Şafak’ı yerden yere vurduğu görüldü. "Orhan Pamuk’u öğrencilerime tavsiye etmiyorum, Türkçesi bozuk" diyen Ortaylı, "Elif Şafak Türk yazarı sayılmaz" dedi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, MEF üniversitesinin panelinde yazar Orhan Pamuk ve Elif Şafak’la ile ilgili sözleri sosyal medyada tekrar gündeme getirildi. İlber Ortaylı, panel sırasında Orhan Pamuk’la ilgili, “Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi’ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime ‘bu romanı okuyun’ demiyorum, ‘okumayın’ diyorum. Orhan Pamuk’u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk” ifadesini kullandı.

Ortaylı sözlerinin devamında da, “Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türktür tabi ama Türk yazarı sayılmaz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında sözü tekrar Orhan Pamuk’a getiren İlber Ortaylı, “Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa ‘aferin’ dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor” dedi.

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