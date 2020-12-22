Diyarbakır’da kar maskesiyle kuyumcu soygunu girişimi: 1 ölü

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi. Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi.



Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş’a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş’ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.