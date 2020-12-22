BIST 1.405
DOLAR 7,64
EURO 9,30
ALTIN 457,77
MAGAZİN

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal'den eğlenceli video: Cem Yılmaz bitmiş

Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in bir videosunu Instagram hesabından paylaştı. Yılmaz, paylaşımına 'Bir ölür bin doğarız oğul :) hesabı' notunu ekledi.

Özel hayatıyla magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisini bitirmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmaktan hoşlanmayan Cem Yılmaz, eğlenceli sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'in bir videosunu paylaştı.

Yılmaz, paylaşımına 'Bir ölür bin doğarız oğul :) hesabı' notunu ekledi. Kemal’in videoda ‘Cem Yılmaz bitmiş’ sözlerine ünlü komedyen kahkahalarla güldü. Sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz’ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
BBP lideri Mustafa Destici canlı yayında!
Galatasaray Göztepe maçı CANLI YAYIN
İBB eski müdüründen İmamoğlu'na tepki: Senin için verdiğim her dakika haram olsun
İngiltere'den koronavirüs mutasyonunun ABD'de ortaya çıktığı iddiası
Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor tek golle kazandı
Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dil söğüş nasıl yapılır mutlaka denemelisiniz!
Bahar Candan banyoda dans etti! Görenlere 'Yok artık' dedirtti
Meriç Özkaya kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oyandı?
Kılıçdaroğlu: Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından oran mafyasından alacaksın!
İlber Ortaylı topa tuttu! Orhan Pamuk Türkçe bilmiyor Elif Şafak Türk yazarı değil
Hatayspor - Trabzonspor karşılaşmasının önemli anları
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a suikast çağrısı! PKK'nın sanatçısı bakın nerede çıktı?
Sidar Tublek kimdir kaç yaşında Sidar Tublek dizileri