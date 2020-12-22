Cem Yılmaz ve oğlu Kemal'den eğlenceli video: Cem Yılmaz bitmiş

Özel hayatıyla magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisini bitirmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmaktan hoşlanmayan Cem Yılmaz, eğlenceli sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'in bir videosunu paylaştı.

Yılmaz, paylaşımına 'Bir ölür bin doğarız oğul :) hesabı' notunu ekledi. Kemal’in videoda ‘Cem Yılmaz bitmiş’ sözlerine ünlü komedyen kahkahalarla güldü. Sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz’ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.