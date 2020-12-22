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Dil söğüş nasıl yapılır mutlaka denemelisiniz!

Bu akşam sizler için değişik ve lezzetli bir tarifimiz var dil söğüş! Ön yargılı olanların mutlaka bir kere tadına bakmasını öneriyoruz pişman olmayacaksınız....

Hayvanların iç organları (sakatat), et kadar besleyici ve hatta bazı yönleriyle etten daha fazla değerlidir. Toplumumuz sakatat tüketme konusunda dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. Bilinçli yapılmış bir beslenme planlaması içinde mutlaka olması gereken iki besin öğesi sağlıklı protein ve sağlıklı yağlardır. Dil bu iki besin unsurunu da içinde barındırması ve kolay hazırlanması sebebiyle beslenme programları içinde rahatlıkla yer alabilmektedir. Dil büyük oranda kas dokusundan oluşmaktadır. Yumuşak bir yapısı olduğu için pişirilmesi de son derece kolay olan bu lezzetli ve değerli protein kaynağının yemek alışkanlıklarımızın içinde sıklıkla yer almalıdır. Bu gün sizler için dil söğüş tarifi hazırladık. Tabularınızı yıkıp denemenin zamanı...

Malzemeler;

Haşlarken dana dili, 1 soğan 3-4 diş sarımsak, yeteri kadar su, sarmak için ince bazlama, salatası için domates, soğan, biber, maydonoz, tuz, pul biber.

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