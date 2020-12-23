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Aleyna Çakır’ın katil zanlısından ünlü fenomene tehdit! 'Seni de öldüreceğim...'

Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit etti. Tehdit anları canlı yayın esnasında çok sayıda kişi tarafından izlenirken Ümitcan Uygun'un "seni de öldüreceğim' sözleri dikkat çekti. 

Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.

TikTok fenomenine küfredip tehdit etti

Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.

'Seni de öldüreceğim' deyip küfür yağdırdı

Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti. Video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı.

Yakın arkadaşı da reşit olmayan bir kızla beraber

Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.

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