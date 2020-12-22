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EKONOMİ

Bilecik Söğüt'teki dev altın rezervi havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken; alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.

Halka açık olan Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sondaj işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Öte yandan; 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken; rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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