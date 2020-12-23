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Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 14. yeni bölümüyle 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Uyanış Büyük Selçuklu 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…
Melikşah, Anadolunun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslandan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer, türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin baş hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terkenin kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencerin Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

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