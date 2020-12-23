Türk futbolundan Özkan Sümer geçti!

Trabzonspor’da futbolcu, hoca ve başkanlık görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen şampiyonluklar yaşatıp, yüzlerce oyuncu kazandıran Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türk Futbolu’na damga vuran ‘Efsane’, doğduğu Trabzon Maçka’da toprağa verildi. 1940 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelen ve sadece Trabzonspor’un değil, Türk Futbolu’nun seyrini değiştiren Özkan Sümer, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ‘Efsane’ son yolculuğuna uğurlandı. 4 Köşe programında dün sabah hayatını kaybeden Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer anlatıldı. Futbol yorumcuları Mehmet Ayan, Erdal Hoş, Cüneyt Kaşeler, İlker Durali efsane başkan Sümer'i işte böyle anlattı...