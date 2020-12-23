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Kaçak avcılar muhtarı böyle tehdit etti! Dağ keçisi postunda 'ayağını denk al' notu

ANTALYA'nın İbradı İlçesine bağlı Ürünlü Köyü'nün muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, kaçak avcılar tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tehdidin, avcıların avladıkları bir dağ keçisinin derisine astıkları not ile yapıldığını belirten Yamansoy, "Bedeli ölüm dahi olsa, kaçak avcılığa geçit yok" diye konuştu. 

Antalya'nın İbradı İlçesine bağlı Ürünlü Köyü Muhtarı Yamansoy, tehdidi paylaştığı bir video ile duyurdu. Avlanan ve bir çardağa asılı dağ keçisi derisi üzerindeki "Muhtar bu sana son uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al, attığın adımlara dikkat et. Yoksa sonuçları ağır olacak" notunu okuyan muhtar Yamansoy, şöyle konuştu:

Bedeli ölüm olsa da...

"Burada artık kaçakçılara geçit vermiyoruz. Son zamanlarda yine bir iki arkadaş yakalandı. Bunları muhtemelen yapanlar belli. Ama biz hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Bedeli ölüm de olsa kaçak avcılığa geçit yok. Bunun peşini bırakmayacağız" 

"Bunlar iyice azdı!" 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin olayı sosyal medya hesabından da duyurdu. Muhtarın videosunu paylaşarak desteğini belirten İlemin, kaçak avcılara yönelik "Bunlar iyice azdı!" dedi. 

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