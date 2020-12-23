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DÜNYA

ABD'de tekme ve yumruklar havada uçuştu! PlayStation 5 kavgası kamerada

Yoğun talep gören oyun konsolu PlayStation 5 için ABD'deki bir mağazada adeta 'benim olacak' kavgası yaşandı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.

PlayStation 5'in, Xbox Series X ve S'den daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.

Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu. Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri, aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Etiketler
ABD
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