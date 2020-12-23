Evde yoğurt nasıl mayalanır?

Yoğurt tüketmenin saymakla bitmeyecek kadar çok faydası vardır. Ancak yoğurdun faydaları kısaca; Bağırsak sağlığını korması, Yağ yakımına destek olması, tansiyonu düzenlemesi, diş ve kemik sağlığını koruması, cilt ve deri hastalıklarından koruması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kas gelişimini desteklemesi olarak sayılabilir.

Süt ve süt ürünlerinden elde edilen yoğurt yediğimiz besinler arasında en yararlı ve sağlıklı gıdalardan yalnızca biridir. Fabrikada üretilenlerin yanında evde de yapılabilmektedir. Evde yapılanların tadı, lezzeti diğerlerine daha göre daha güzeldir ve daha sağlıklıdır. Evde yapmak isteyenler, evde yoğurt nasil yapilir ve yoğurt mayalama püf noktaları nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki evde yoğurt nasil yapilir ve yoğurt mayalama püf noktaları nelerdir? İşte tüm detaylar...