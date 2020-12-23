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Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Anadolu Ajansı

KARS'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi. 

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.

Sarıkamış ilçesinin İnönü Mahallesi'ne inerek yiyecek arayan bir kurt, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde ise aç kalan kurt ve tilki karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi. Aynı bölgede bir kurdun yakaladığı avı yemesi AA kamerasına yansıdı.

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