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Eda Ece ve sevgilisi evleniyor mu?

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le yeni bir eve taşındı. Etilerde tek başına yaşayan güzel oyuncunun sevgilisiyle yeni bir eve çıkıyor olması takipçilerinin aklına evlilik düşüncesini getirdi..

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le yeni bir eve taşındı. Etilerde tek başına yaşayan güzel oyuncunun sevgilisiyle yeni bir eve çıkıyor olması takipçilerinin aklına evlilik düşüncesini getirdi..

Güzel oyuncu Eda Ece kasım ayında yeniden barıştığı basketbolcu sevgilisiyle Ulus'a taşınma kararı aldı daha önce Etiler'de tek başına yaşayan Eda Ece'nin sevgilisiyle 40 bin Tl kira ödeyeceği Ulus'un lüks dairesine taşınması büyük ses getirdi. 

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