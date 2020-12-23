Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı bağ evinde! Vahşi cinayeti tek tek anlattı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülmüş, ardından da varile konularak yakılmış ve üzerine beton dökülmüştü. Katil Avcı, bugün kaldığı cezaevinden Muğla'daki o bağ evine götürülerek olay yerinde tatbikat yaptırıldı.

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi.

2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlatmaya başladı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

Keşif dün yapılacaktı. Ancak Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği için bugüne ertelenmişti. Mahkeme başkanı, keşfin yarına ertelendiğini, cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.