BIST 1.418
DOLAR 7,63
EURO 9,32
ALTIN 459,42
GÜNCEL

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı bağ evinde! Vahşi cinayeti tek tek anlattı

MUĞLA'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme! Gültekin'in eski sevgilisi katil Cemal Metin Avcı, vahşi cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı....

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülmüş, ardından da varile konularak yakılmış ve üzerine beton dökülmüştü. Katil Avcı, bugün kaldığı cezaevinden Muğla'daki o bağ evine götürülerek olay yerinde tatbikat yaptırıldı. 

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi.

2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlatmaya başladı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

Keşif dün yapılacaktı. Ancak Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği için bugüne ertelenmişti. Mahkeme başkanı, keşfin yarına ertelendiğini, cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arnavutköy’de korkunç ölüm kamerada! Sigorta şirketi tazminat teklifiyle aileyi şoke etti
Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
ABD'de tekme ve yumruklar havada uçuştu! PlayStation 5 kavgası kamerada
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ya sen napıyorsun bu ne sapkınlıktır
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: "Cenazeme kürk giyenler ve faal avcılar gelmesin"
Türk futbolundan Özkan Sümer geçti!
Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanı
Ramo 26. bölüm fragmanı
Hercai 53. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 43. bölüm 2. fragmanı