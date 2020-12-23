Merak edilen o dizinin yayın tarihi belli oldu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in buluştuğu müzikal dizinin yayın tarihi belli oldu. Dizi setinden paylaşımlarda da bulunan Cemal Can Canseven takipçilerini çok heyecanlandırmıştı işte o dizi için geri sayım başladı..

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi dijital içerik platformunda yayın hayatına başlayacak olan müzikal dizi yapımı sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle Survivor 2020 sezonunda şampiyon olan Cemal Can Canseven ve pop müziğin genç yeteneği Aleyna Tilki’nin başrollerinde yer aldığı dizinin de bu platformda yayın hayatına başlayacağı biliniyordu. Henüz resmi bir açıklama yer almasa da dizinin başlayacağı tarih için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü…