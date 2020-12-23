Bahar Saygılıer'le Gün Sonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ak Parti Grup Toplantısı’nda konuştu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

açıklamaları arasında asgari ücretten öğrenci burslarına kadar uzanan önemli başlıklar vardı…

Dün bilindiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden Selahattin Demirtaş için nihai karar çıktı…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018 yılında verilen ‘’serbest bırakılmalı’’ kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu salı günü karara bağladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin o kararında, terör örgütü Demirtaş’ın tutukluluğunun insan hakları sözleşmesi’nin beş maddesini birden ihlal ettiği ifade edildi

Ve terörden tutuklu eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘’derhal serbest bırakılması gerektiği’’ belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni, gazeteci Can Dündar’a casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlarından toplamda 27 yıl hapis cezası verildi üsün canlı kalma süresinin 10 kata kadar arttığını söyledi.