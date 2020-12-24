Hadi Özışık'tan bomba Selahattin Demirtaş çıkışı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kobani çağrılarını yapan Selahattin Demirtaş'ın 52 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararına itirazının altında da Demirtaş'ın yaptığı bu çağrının olduğunu belirten Özışık, buna rağmen Erdoğan'ın 'terörist' sözlerinin birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı Habertürk'te Hadi Özışık ile İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'a ilişkin AİHM kararına yönelik sözlerini değerlendirdi.

"Kobani çağrısını yapan ben değildim"

Programda; Demirtaş'ın Yasin Börü gibi sivillerin katliamına neden olan 6-7 Ekim olaylarındaki Kobani çağrısını hatırlatan Özışık, 35 ilde yaşanan ve 52 kişinin ölümüne neden olan olayların fitilini kendisinin ateşlemediğini söyledi.

Demirtaş'ın sözleriyle terör yanlılarının sokağa indiğini belirten Özışık, İsmail Saymaz'ın, "Devam eden davalarla ilgili yorum yapılmamalı" sözlerini ise itiraz etti. TCK'nın ilgili maddesini hatırlatan ve Erdoğan'ı bu konuda eleştirenlerin de aynı hataya düştüğünü belirten Özışık, Demirtaş'a yönelik söylenen terörist söyleminin ise kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini belirtti.