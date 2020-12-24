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Mersin'de yürekler ağza geldi! İzleyenler hayretler içinde kaldı.

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de yaya geçidinden ısrarla karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti. Motosiklet sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayması ve ardından yaşadığı akıl almaz kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyenler hayretler içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya-Mersin istikametinde hızla akan trafiğe rağmen bir sürücü karşı şeritten gelip motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Tam da bu sırada motosikletin ön lastiğine seyir halindeki kamyonun tamponu temas etti. Ezilmekten kurtulan sürücü motosikletiyle birlikte yaya geçidi çizgisinin üzerine düştü.

Kamyonun arkasından gelen bir otomobil sürücüsü ise refleksle frene bastı, yere savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmasına ramak kala durabildi. İki kez ölüm tehlikesi atlatarak şoka giren motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Saniyeler içinde olan biteni güvenlik kamerasından izleyenler ise hayretler içinde kaldı.

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