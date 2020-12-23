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Bakan Soylu kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince Eymen ve ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediyesi muhabbet kuşu kafesiyle birlikte teslim edildi.

Eymen'in Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşunu aileye teslim eden polis ekipleri, küçük Eymen'in paylaşımı nedeniyle Soylu'nun duygulandığını ve hayvan sevgisinden dolayı Eymen'i kutladığını belirttiler.   

Küçük Eymen ve ailesi de Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti. 

Paylaşımda, "Duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile örnek olan Eymen'in özel isteğini, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz yerine getirdi. Artık ona arkadaşlık edecek minik bir dostu var" ifadelerine yer verildi.

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