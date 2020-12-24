Çukur dizisinin Karaca Koçovalı'sı zirveye yerleşti!

Birçok oyuncu sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Sen Çal Kapımı dizinin güzel oyuncusu Hande Erçel ve Doğduğum Ev Kaderindir dizisinin yetenekli oyunucu Demet Özdemir sosyal medyada milyonlara hitap ediyor, ikisi arasında süren rekabette Çukur dizisinde oynayan Ece Yaşar sürpriz bir atak yaptı ve liderliğe yerleşti.

Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar bu hafta sürpriz bir çıkış yaparak liderliğe oturmayı başardı. Yaşar, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olurken ikinci Hande Erçel, üçüncü Biran Damla Yılmaz, dördüncü ise Demet Özdemir oldu.