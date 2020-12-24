Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu!

Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli ikinci bebeğinin doğumu için geri sayıma başladı. Güzel oyuncu Ocak ayında dünyaya gelecek olan bebeği için heyecanını sosyal Medyaya yüklediği fotoğraflarla paylaştı. Yeni doğacak bebeğin babasının kim olduğu ise merak edilen konular arasında.

Fotoğraflarında salaş kıyafetlerle hayranlarının karşısına çıkan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda, "Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim?