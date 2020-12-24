BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,25
ALTIN 457,95
İNTERNETHABER TV

Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu!

Meryem Uzerli ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ocak ayında dünyaya gelecek bebeği için oldukça heyecanlı olan güzel oyuncu heyecanını İnstagramdaki pozlarıyla paylaştı.

Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli ikinci bebeğinin doğumu için geri sayıma başladı. Güzel oyuncu Ocak ayında dünyaya gelecek olan bebeği için heyecanını sosyal Medyaya yüklediği fotoğraflarla paylaştı. Yeni doğacak bebeğin babasının kim olduğu ise merak edilen konular arasında.

Fotoğraflarında salaş kıyafetlerle hayranlarının karşısına çıkan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda, "Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koç burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!
Manisa'da ameliyat sırasında 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi
'Enişte-Baldız' evlilik vaadiyle onlarca kişiyi kandırdı! Eniştenin de kadın olduğu ortaya çıktı
Şişli'de turist aileyi döve döve kapkaç yaptılar! Dehşet anları kameraya yakalandı
Çin'den alınan koronavirüs aşıları İstanbul'a geldi mi! Ortalığı karıştıran iddia
Merve Boluğur Youtuber oldu! Ünlü oyuncudan kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyeler
Mersin'de yürekler ağza geldi! İzleyenler hayretler içinde kaldı.
Almanya’da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 46. bölüm fragmanı