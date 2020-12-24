Koç burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!

28 Aralık-3 Ocak haftası Koç burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 28 Aralık-3 Ocak Koç haftalık burç yorumlarında Dolunay etkisini haftalık burç yorumlarında detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 28 Aralık-3 Ocak Koç burcu haftalık yorumları...

Yükselen Koçlar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak demekki haftaya başlarken zihniniz çok faal sürekli bir kararlar, planlar bir takım kararlar almaya çalılıyorsunuz bu son derece dikkat çekiyor. Yakın arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, kardeşlerinizle ortak gündemleriniz olabilir. Ticari konularınız varsa bu konuda hareketlenme olabilir pazartesi, salı öğlene kadar ve belki bazılarınızı yılı kapatmaya yakın bir imza, anlaşma da bekliyor olabilir. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna giriş yapacak ve 30 Aralık'ta bir Dolunay var bu Dolunayla beraber yaşadığınız yer eviniz, yuvanız ve aile yaşantınız dikkat çekmeye başlıyor.

Bu Dolunayla beraber yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız ve aileniz dikkat çekmeye başlıyor demekki aileden gelecek haberler, ailede sürüncemeli bir konu varsa bunlar son derece gündemde olacak. Bazılarınızın taşınma isteği ev alma, ev satma, evde bir tadilat yapma bu tarz konularda bu Dolunayın konusu olabilir. Hayatınızla ilgili bir şeyler netleşiyor bu belki de kariyerinize kadar sirayet edecek. Yeni yıla girerken ay Aslan burcuna giriyor sanki aşk hayatınız hareketli, aşk hayatınızla ilgili gündemler var, sosyalleşmek istiyorsunuz daha keyifli duruyor bu anlamda. Ebeveyn Koçlar sizin çocuklarınızla ilgili bazı gündemleriniz olabilir, onlardan gelecek bazı haberler olabilir, onlarla vakit geçiriyor olabilirsiniz.