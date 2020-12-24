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Önce ürünleri çaldı sonra telefonu! Tuzla'da markette kadın şahsın hırsızlığı kamerada

TUZLA'da 2'si erkek 1'i kadın olan şahısların marketten organize hırsızlık yaptığı anlar kameraya takıldı. Kadın hırsız ürünleri çalarak çantasına koyduktan sonra market çalışanının telefonunu da iç etti.

Tuzla Orta Mahallede geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir market çalışanı çalıştığı esnada cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu. Markete müşteri gibi giren 3 şahıs da unutulan cep telefonunu fark ederek göz koydu. Markete giren kadın şahıs iddiaya göre reyonlarda dizili bazı ürünleri çalarak çantasına koydu. Ardından reyon üzerinde unutulan cep telefonunu da alarak çantasına koydu.

O sırada iki erkek şahıs da market çalışanını oyaladı. Markette hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın şahıs reyondaki ürünleri çantasına atıyor. Ardından unutulan cep telefonunu çantasına atıyor. İki erkek şahıs da market çalışanını oyalıyor.

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