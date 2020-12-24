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Depodan eşya çalan hırsız yöneticiye selam verdi Antalya'da ilginç anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir apartmanın deposundan eşyalar çalan hırsızın, bina çıkışında apartman yöneticisiyle karşılaştığı anda rahat bir şekilde selam verip yanından geçmesi şaşkınlık yarattı. Apartman sakinleri hırsız hakkında 'gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor” yorumunu yaptı.

İzleyenleri 'güldüren' olay, dün gündüz saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın deposuna giren kimliği belirsiz hırsız, buradan bazı eşyalar alıp bina çıkışına yönlendi. Bu sırada apartman yöneticisiyle karşı karşıya gelen hırsız, hiç istifini bozmadan yürümeye devam etti, yöneticinin yanından geçerken de selam verdi.

Apartman yöneticisi durumu süzemezken, hırsız binadan uzaklaştı. Depodan bazı eşyaların çalındığının fark edilmesinin ardından yönetici ve bina sakinleri güvenlik kamerasını inceledi ve gerçekle yüzleşti.
Güvenlik kameralarında apartman yöneticisi ile hırsızın karşılaşma anı görüntülere yansırken, bina sakinleri şüphelinin rahat tavırları karşısına oldukça şaşırdı.

"Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor"

Güvenlik kamera kayıtlarını cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan bina sakinleri, hırsızın rahat tavırlarına ilişkin, “Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu.

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