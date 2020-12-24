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Hamsili pilav nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bu akşam sizler için karadenizin en meşhur yemeklerinden olan hamsili pilav tarifi vereceğiz. İşte sizler için hamsili pilav tarifi...

Karadeniz mutfağının, özellikle de Rize ve çevresinin en sevilen geleneksel lezzetlerinden biridir hamsili pilav. Derler ki "Karadeniz'de hamsinin reçeli bile yapılır". Hamsi reçeli herkese göre bir lezzet olmayabilir ama hamsili pilava hayır diyecek çok fazla kişi olduğunu zannetmiyoruz. Hele ki bu yemek Rize usulü yapılırsa... Balıklar yan yana dizilir, içine mis gibi tereyağlı pilavı doldurur. Fırında pişirilir yanında mısır ekmeğiyle afiyetle yenir. İştahınız kabardıysa lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim.

Malzemeler;

1 kilo hamsi, 2 su bardağı pirinç, 2 adet orta boy soğan, 1 avuç yer fıstığı, bir fincan kuş üzümü, yarım demet maydanoz, 3 su bardağı kaynar su, 2 yemek kaşığı tereyağ, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ.

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