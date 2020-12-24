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Tortellini mantı nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Bu akşam sizler için çok güzel bir akşam yemeği tarifimiz var tortellini mantı! Hadi ozaman mutfağa alalım sizi...

Hamuru ve şekli tortellini, fakat iç malzemesi bizim bildiğimiz mantı içi olduğundan dolayı tortellini mantı tarifini mutlaka denemelisiniz. Tortellini mantı tarifini seveceğinizden eminiz bir kez denedikten sonra tekrar tekrar yapıp yemelere doyamayacaksınız. İşte tortellini mantının malzeme listesi ve yapışı. Şimdiden afiyetler olsun... 

Hamuru için:

4 su bardağı un, 4 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı su, hamuru renklendirmek için 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay bardağı maydonoz suyu, iç harcı için 400 gram kıyma, bir orta boy soğan, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, karabiber, bir tutam maydonoz.

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