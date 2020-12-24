BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,25
ALTIN 457,95
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında sansür! Akit muhabirini 'gazete değilsiniz' diye susturdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu reddetti: "Temsil ettiğin kurum bir gazete kimliği taşımıyor. Dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermeye tenezzül dahi etmem" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı sırasında Akit TV muhabirinin sorusunu, "Temsil ettiğin kurum bir gazete kimliği taşımıyor. Dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermeye tenezzül dahi etmem" ifadeleriyle reddetti.
İBB, görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay’ başlıklı toplantı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenledi.

‘Dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermem’
İmamoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Akit TV’den soru yönelten muhabire şunları söyledi: “Şahsını tanımam. Ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliği taşımıyor. Televizyonunuzu bilemem. Bu kimliği taşımıyor aynı ismi taşıdığınız için. Bugünkü Akit gazetesinin manşetinin altındaki haberi okudunuz mu? ‘Hayvan Ekrem’ yazıyor. Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. Niye? 16 milyonun yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda haber yapma biçimi ve kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem.”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 9 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da yollar buz pistine döndü sürücülerin zor anları kamerada
Depodan eşya çalan hırsız yöneticiye selam verdi Antalya'da ilginç anlar kamerada
Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu!
Koç burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!
Almanya’da başörtülü kadına polis şiddeti kamerada! Tepki görünce serbest bıraktılar
'Enişte-Baldız' evlilik vaadiyle onlarca kişiyi kandırdı! Eniştenin de kadın olduğu ortaya çıktı
Şişli'de turist aileyi döve döve kapkaç yaptılar! Dehşet anları kameraya yakalandı
Önce ürünleri çaldı sonra telefonu! Tuzla'da markette kadın şahsın hırsızlığı kamerada
Çin'den alınan koronavirüs aşıları İstanbul'a geldi mi! Ortalığı karıştıran iddia
Merve Boluğur Youtuber oldu! Ünlü oyuncudan kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyeler