İşte Bahçeli'nin Akşener mesajının perde arkası

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı eve dön çağrısını değerlendirdi. Akşener'in son olaylardan sonra iyice sıkıştığını gördüğü için bu çağrıyı yaptığını anlatan Özışık, İYİ Parti'nin iyi gitmediğini partinin Ümit Özdağ'dan sonra karıştığını ileri sürdü.

Hadi Özışık, TV 100'de katıldığı Sağlı Sollu programında gazeteciler Metin Özkan, Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır ile birlikte gündemi değerlendirdi. Ahu Özyurt'ın moderatörlüğündeki programda MHP lideri Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen Meral Akşener tweetinin perde arkasını anlatan Özışık, yapılan çağrının kalben yapılmadığını söyledi.

"İYİ Parti'de iyi şeyler olmuyor"

Bahçeli'nin bu çağrısının iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Özışık, Akşener'in Millet İttifakı'nda çırpındığını ve Süleyman Soylu'nun HDP ile kavgasında kafasını bile kaldıramadığını söyledi. Bahçeli'nin tüm bunları gördüğünü ve Akşener'in çilesini bitirmek istediğini belirten Özışık, İYİ Parti'de iyi şeyler olmadığını söyledi.

İşte Özışık'ın konuşmasından bazı satır başları;

"Meral Hanım veya Koray Bey, paylaşım yapıyor. Oradaki mesaj da yanlış. Efendim biz iyiyiz! Vallahi de iyi değilsiniz billahi de iyi değilsiniz. Ağzımı açtırmayın! İYİ Parti'nin içi fokur fokur kaynıyor. Ümit Özdağ'dan sonra şu anda içeride yine birbirine giren bir ton insan var."