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Hadi Özışık'tan koronavirüse rağmen yılbaşında açılacak otellere tepki

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisindeki son durumu değerlendiren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Bu pespayelik. Madem Türkiye'de vaka var, Kovid var... Zıkkım ye! O gün de yeme, gitme kardeşim. Hadi o oteli açıyorsun, hadi o oteli açanı bırak gidene ne diyeceksin?" ifadelerini kullandı.

TV100 ekranlarında Ahu Özyurt'un moderatörlüğünü yaptığı Sağlı Sollu programında gazeteciler Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisindeki son durumu değerlendirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla alakalı olarak, "Bu pespayelik. Madem Türkiye'de vaka var, Kovid var... Zıkkım ye! O gün de yeme, gitme kardeşim. Hadi o oteli açıyorsun, hadi o oteli açanı bırak gidene ne diyeceksin?" şeklinde konuştu.

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