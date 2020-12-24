Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener ve Cumhur İttifakı sözleri
Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ihraç edildikten sonra Demokrat Partiye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Meral Akşener yarınlarda Cumhur İttifakı içerisinde yer alırsa hiç şaşmamak gerek" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ihraç edildikten sonra Demokrat Partiye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu.
Cemal Enginyurt, "Meral Akşener yarınlarda Cumhur İttifakı içerisinde yer alırsa hiç şaşmamak gerek" şeklinde konuştu.