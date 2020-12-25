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Zonguldak'ta iki kardeşin sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki kardeşin tekme tokat ve sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastanede tedavileri yaptırılan iki kardeş, daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Nazım Ç. (26) ile İmdat Ç. (29), mahallede tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda; iki kardeş, birbirine tekme tokat ve sopayla saldırdı. Kavgayı yakınları ve mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı.

Kavgadan sonra aldığı darbelere sinirlenen Nazım Ç., elini cama vurarak kesti. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri iki kardeşi ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki kardeş, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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