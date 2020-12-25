Boğa haftalık burç yorumları 28 Aralık-3 Ocak o güne dikkat!

Uygur Gür, 28 Aralık 3 Ocak Boğa burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Boğa burçları için salı gününe dikkat diyor. Zira salı günü Boğa burçlarını Dolunaydan etkilenecek. İşte 28 Aralık 3 Ocak haftası Boğa burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

Yükselen Boğalar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak demekki finansal konular ön plana çıkıyor hafta başında. Kariyerinizle ilgili bazı haberler gelebilir. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna giriş yapacak ve zaten 30 Aralık'ta da bir Dolunay var bu Dolunayla beraber kararlarınız, planlarınız, fikirleriniz ön plana çıkacak. Yeni yıla girerken ay Aslan burcuna giriyor yani ailevi ilişkiler, aileyle yapılabilecek ortak gündemler, oradan gelecek haberler bunlar son derece dikkat çekiyor. İkili ilişkilerde, aşk hayatınızda yanıltıcı haberler gelebilir biraz moraliniz bozulabilir ama bunlar yanıltıcı çok da ciddiye almayınız.