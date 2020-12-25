Erman Toroğlu: Fatih Terim'e en az 8-9 maç ceza verilmeliydi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir" denildi.

''En az 8-9 maç ceza verilmeliydi''

Erman Toroğlu, Fatih Terim'in aldığı cezanın az olduğunu belirtirken "Fatih Terim'e verilen ceza çok az. Bedava. En az 8-9 maç ceza verilmeliydi. Şimdi Tahkim Kurulu'na gider ve 3 maça indirilir." şeklinde konuştu.