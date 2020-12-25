Yengeç haftalık burç yorumları 28 Aralık-3 Ocak iç dünyanızdasınız!

Uygur Gür, 28 Aralık-3 Ocak Yengeç burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Yengeç burçları için salı gününe dikkat diyor. Zira salı günü Yengeç burçları Dolunaydan etkilenecek. İşte bu hafta Yengeç burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

Yükselen Yengeçler Pazartesi ve Salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak buda sanki sizi duygusal yapacak biraz iç dünyanızdasınız duygularınızı ifade edemiyorsunuz belki de canınız bazı dedikodulara, laflara sıkılıyor bu son derece dikkat çekiyor. Salı günü öğleden sonra ay Yengeç burcunda ve o psikolojiden çıkıyor olacaksınız üstelik 30 Aralık'ta bir Dolunay var demekki bir kararınız bir planınız var sizinle ilgili netleşen bazı gündemler var tabiki bu kararınız planınız ilişkilerle alakalı da olabilir ilişkinizi bitirmek yada bir yere taşımak bu her türlü ilişki olabilir aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz, ticari ilişkileriniz yani bir takım ilişkilerle alakalı artı yada eksi kararınız olacak.

Yükselendeki bir Dolunay sağlığınızla ilgili bir sıkıntı varsa onu ön plana çıkartabilir. Yeni yıla girerken ay Aslan burcunda buda maddi konuları ön plana çıkartıyor hayatınızda finansal konular, harcamalar bu tarz konular gündeminizde olacak. Kariyerinizle ilgili bir haber gelebilir. İkili ilişkilerde problemler çıkabilir fakat yanıltıcı haberlele ilişkinizde sorun çıkartmayın yükselen Yengeçler.