28 Aralık-3 Ocak İkizler haftalık burç yorumları duygusallık ön planda!

28 Aralık - 3 Ocak İkizler haftalık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. 28 Aralık - 3 Ocak haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? İkizler burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında bu hafta hangi günler önemli? İkizler 28 Aralık - 3 Ocak haftalık burç yorumlarını merak edenler özellikle bu hafta sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Hem 28 Aralık - 3 Ocak haftalık İkizler burcu yorumlarını okuyabilir hem de Dolunay hareketinin sonuçlarına ilişkin etkilerin detaylarına okuyabilirsiniz. İşte Uygur Gür'ün 28 Aralık - 3 Ocak haftalık İkizler burcu yorumlarının detayları...

Yükselen İkizler pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda biraz duygusalsınız hafta başında duygularınızı anlatmak istiyorsunuz, ifade etmek istiyorsunuz belki de düşüncelerinize, fikirlerinize biraz duygunuzu da katıyorsunuz. Dış görüntüde bir değişiklik istiyor olabilirsiniz. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna geçiyor 30 Aralık'ta da bir Dolunay gerçekleşiyor demekki maddi tablonuz netleşiyor belki de beklediğiniz bir para var yada mülkünüzü satışa çıkarta kararı da alabilirsiniz. Yeni yıla girerken ay Aslan burcuna geçiş yapacak demekki yakın çevre ilişkileri, kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar onlarla ortak kararlarlarınız, gündemleriniz olabilir. Bazılarınızın planlarla dolup taştığını göreceğiz zihniniz çok faal olacaktır. Ticari konularınız varsa yada eğitim konularınız varsa onlarla ilgili de bir hareket gelebilir. Alıngan bir tutum içerisinde olabilirsiniz yada ilişkinizle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz lütfen sorunları çok büyütmeyin sakin olun.