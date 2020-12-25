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İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı

ÇAĞLAYAN'da önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma dubalı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerinde havada uçuştuğu meydan kavgası kameralara yansırken, bıçak ve sopa darbeleriyle ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı.

Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.

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