İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası kamerada

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı.

Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.