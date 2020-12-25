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Muğla'da CHP'li vekil Mürsel Alban ne olduğunu şaşırdı! Köylüler 'bizi sattınız' diye üstüne yürüdü

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edilirken, kırsal mahalleye ziyarete giden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban vatandaşların hışmına uğradı.

Evleri imara aykırı olduğu için yıkılan vatandaşları ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, kırsal Bozburun Mahallesi sakinlerinin sert tepkisi ile karşılaştı. Zaman zaman hararetli tartışmanın yaşandığı ziyarette vatandaşlar, CHP'li vekili kendilerine sahip çıkmamakla suçladı.

Bozburun Mahallesi’nde daha önce yıkım ekiplerinin gittiği ancak yürütmeyi durdurma kararı alınan yapılar sahiplerinin tüm itirazlarına devam eden yıkımların olduğu Bozburun Mahallesi'ne giden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'a köylüler "Bizi satan CHP, bizi satan sizin adamlarınız. Seçim zamanı bizden oy isterken imar sorununu çözeceğiz dediniz. Ancak sözünüzde durmadınız" diyerek sert tepki gösterdiler.

Zaman zaman gergin anların da yaşandığı köyde, Milletvekili Mürsel Alban kendisine tepki gösteren vatandaşları sükunetle dinleyip sakinleştirmeye çalıştı. İlginç olay kameralara da yansıdı.

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