Başak burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları pazartesiye dikkat!

28 Aralık-3 Ocak Başak burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Başak burcunu bu hafta neler bekliyor, Başak burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Başak burcu haftalık yorumları 28 Aralık-3 Ocak haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. Salı günü Başak haftalık yorumlarında Dolunay hareketi önemli etkiler yaratacak. İşte Başak haftalık yorumlarının detaylar...

Yükselen Başaklar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak yani kariyer görüşmeleri işinizle ilgili kendinizi ifade etmek için gayet önemli dönemler. Ailenizle ilgili gündemleriniz de olabilir onlarla olan iletişim bunlar çok ön plana çıkıyor olabilir. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve 30 Aralık'ta bir Dolunay gerçekleşiyor yani iş hayatınızla ilgili kararlarınızı artık yürülüğü sokabilirsiniz, beklediğiniz haberler gelebilir bunlar son derece dikkat çekiyor. Duygusal konularda netleşeceksiniz bu sene çocuk istiyorum yada artık evleniyim gibi.

Bazılarınız bir hobisiyle ilgilenmeye karar verebilir demekki hayata dair taze ve yeni gelişmeler getirecek bu Yengeç Dolunayı. Yeni yıla girerken ay Aslan burcuna girecek biraz yeni yıla girerken içe dönük gibisiniz, duygusalsınız, naifsiniz, kırılgansınız bu dikkat çekiyor yükselen Başaklar. Bu hafta biraz ikili ilişkilerde ufak tefek hayal kırıklıkları olabilir fakat işin içinde Neptün varsa yanıltıcı haberler olabilir dikkat edin her duyduğunuza inanmayın duyduğunuz haberlerle yıkılmayın.