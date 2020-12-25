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POLİTİKA

Ahmet Hamdi Çamlı'dan olay 'aşı' yorumu! 'Bana takılacak çip nereye mesaj göndereceğini şaşırır'

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Adem Metan'ın kendisine sorduğu "aşıda çip olduğunu düşünüyor musun" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. 

Ahmet Hamdi Çamlı, YouTube'da Adem Metan kanalında soruları yanıtladı.  Ahmet Hamdi Çamlı, Adem Metan'ın "Aşı olacak mısın, aşıda çip olduğunu düşünüyor musun" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi:

"Bize takılan çip şaşırır ya. Feleğini şaşırır çip. Nereye hangi bilgi vereceğini şaşırır. Çip alt üst olur." Gülmesinin ardından Çamlı şöyle devam etti:

"Çip koyacak diyorlar. Endişe duyuyorum. Neticede dünyayı yöneten akıl, uluslararası lobiler, bilime etki eden kuruluşların dizginleri bizde diyen insanların çok rahatlıkla insanla üzerinde etki sağlamak için böyle şeyler yapabileceklerine inanıyorum. Yaparlar."

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