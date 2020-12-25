Aslan burcu haftalık yorum 28 Aralık-3 Ocak sağlığınıza dikkat!

28 Aralık-3 Ocak haftası Aslan burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür 28 Aralık-3 Ocak Aslan haftalık burç yorumlarında hem Dolunayın etkilerini hem de Aslan haftalık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 28 Aralık-3 Ocak Aslan burcu haftalık yorumları...

Yükselen Aslanlar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda yani sosyal çevre ilişkileri açısından güzel arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz ve kariyerinizle ilgili planlarınız varsa bunları yapabilirsiniz. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna girecek ve 30 Aralık'ta bir Dolunay var bu Dolunay zamanı biraz içe dönebilirsiniz ruhsal olarak kendinizi daraltabilirsiniz. Sağlık konularına da dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda beklenmedik sürprizler olabilir. Yeni yıla girerken o ayın Aslan burcuna girmesi sizi duygusal yapacak duygularınızı artık anlatmak istiyorsunuz. Ay yükselendeyken dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız gayet uygun bir zaman. İkili ilişkilerde, aşk hayatınızda bazı kırgınlıklarınız olabilir, gelecek haberlere üzülebilirsiniz fakat her duyduğunuza inanmayın araştırın.